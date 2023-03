Sabato 11 marzo a Maranello trekking letterario dedicato alle grandi scrittrici

Sabato 11 marzo è in programma a Maranello “Armate di penna. Storie di donne che hanno fatto la storia”, un trekking storico con letture lungo le strade di Maranello intitolate alle donne con partenza alle ore 14.30 dal parcheggio delle Scuole Primarie Stradi, a cura di Allacciati le storie e Cristina e Luciana Ravazzini.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il trekking storico-letterario “Armate di penna” accompagnerà i partecipanti in un facile percorso urbano per viaggiare attraverso il Novecento alla scoperta di donne che hanno fatto la storia con il loro impegno intellettuale: Virginia Woolf, Sibilla Aleramo, Ada Negri, Gabriela Mistral ed Elsa Morante. Saranno letti brani tratti da Una stanza tutta per sé (V. Woolf), Una donna (S. Aleramo), L’incontro (A. Negri), Menzogna e sortilegio (E. Morante). Gli storici contestualizzeranno le loro storie di vita nel tempo, mettendo l’accento sul loro impegno a favore delle donne, ad esempio nella richiesta di diritti politici e nella denuncia della violenza o della condizione di subalternità in cui vivono.

Il percorso a tappe lungo le vie di Maranello valorizzerà così la presenza nella toponomastica cittadina di figure femminili. L’ultima tappa è prevista lungo via 8 marzo per ascoltare la vera storia della Giornata internazionale della donna. Voci narranti degli storici Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti di Allacciati le storie, letture a cura di Cristina e Luciana Ravazzini, partenza e ritorno dal parcheggio delle scuole Stradi (Via Boito 27 Maranello), durata 2 ore circa.