Provincia, due selezioni per diversamente abili

La Provincia di Reggio Emilia ha emesso due selezioni pubbliche – per titoli ed esami – per la copertura di 1 posto di addetto ai servizi ausiliari e di portierato e di 1 posto di guardia-custode del Parco di Roncolo. Entrambe le assunzioni sono a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria B1, e riservate unicamente ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 comma 1 lettera a), b) e d) della Legge 68/1999 sul collocamento dei disabili.

Tutte le informazioni – tra cui i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, le prove d’esame e i criteri di valutazione – sono disponibili nella sezione Bandi/Avvisi del sito Internet della Provincia (www.provincia.re.it).

I requisiti speciali richiesti sono la licenza di scuola media, la patente di guida di categoria B (non è ammessa la patente di guida speciale), la conoscenza delle attrezzature e procedure informatiche più diffuse (ed anche, di base, della lingua inglese per quanto riguarda il portierato), l’appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 comma 1 lettere a), b) e d) della Legge 68/1999 e l’iscrizione negli appositi elenchi del Centro per l’Impiego – collocamento disabili.

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso di identità digitale (Spid) e di un indirizzo personale di posta elettronica. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata alla Provincia esclusivamente mediante l’applicativo on line al link https://servizionline.provincia.re.it. Le domande di partecipazione, per entrambe le selezioni, dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 7 aprile.