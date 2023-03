Dal 10 al 12 marzo, al Duse di Bologna ‘Miracoli Metropolitani’ di Carrozzeria Orfeo

S’intitola ‘Miracoli Metropolitani’ l’ultimo lavoro della pluripremiata compagnia Carrozzeria Orfeo in scena dal 10 al 12 marzo (ore 21, domenica ore 16) al Teatro Duse di Bologna. Scritto da Gabriele Di Luca e diretto da quest’ultimo insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, ‘Miracoli Metropolitani’ è il più politico degli spettacoli del gruppo mantovano che giunge, per la prima volta a Bologna, dopo il successo di pièce esistenzialiste come ‘Thanks for Vaselina’ e ‘Animali da Bar’ e il distopico ‘Cous Cous Klan’.

‘Miracoli Metropolitani’ si svolge all’interno di una vecchia officina, riadattata a cucina specializzata in cibo a domicilio per intolleranti alimentari. Fuori una città che si sta lentamente allagando di liquami a causa del tracimare delle fogne, ormai sature di spazzatura e rifiuti tossici. La popolazione, nel panico, si è autoreclusa in casa…

Biglietti da 18:00 a 29:00 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket