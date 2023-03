Sport, pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi a eventi e progetti di promozione del sistema sportivo cittadino per il 2023

È online l’avviso per l’assegnazione di contributi a eventi e progetti di promozione del sistema sportivo cittadino per il 2023. Nell’ottica di rafforzare la ricchezza e la varietà delle proposte sportive in città, il Settore Sport del Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della città, ha pubblicato l’avviso per la presentazione di progetti ed eventi che siano specificamente sportivi o che abbiano, nelle proprie attività sportive, finalità capaci di contribuire alla promozione della città, dello sport e dell’inclusione mediante lo sport, da sostenere mediante l’erogazione di contributi.

Questi progetti o eventi devono essere realizzati nel territorio del comune di Bologna, in un periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Inoltre, potranno essere valutati, in un rapporto di collaborazione istituzionale con la Città metropolitana di Bologna, progetti ed eventi sportivi ad attrazione turistica che si realizzano sul territorio metropolitano.

Al bando possono partecipare associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, fondazioni, federazioni nazionali che realizzano eventi nel comune di Bologna e nella Città metropolitana di Bologna ritenuti di particolare rilevanza.

“Quest’anno abbiamo deciso di sostenere il bando sport con risorse per 150.000 euro_afferma l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi_, perché riteniamo fondamentale valorizzare la promozione sportiva nella nostra città, che ha effetti positivi anche in termini di salute, socialità, benessere psicofisico, inclusività. Si tratta di una scelta culturale che va nella direzione di far diventare sempre più Bologna capitale dello sport”.

I progetti dovranno essere presentati a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e potranno essere già stati realizzati, se svolti prima della pubblicazione del bando, essere in corso di realizzazione oppure non ancora realizzati.

I progetti devono pervenire al Comune di Bologna esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito “form on-line” e per conoscenza alla mail: contributisport@comune.bologna.it