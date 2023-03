Lavori di ammodernamento alla rete idrica in via via Papa Giovanni XXIII a Reggio Emilia

Per importanti lavori di ammodernamento sulla rete idrica in via Papa Giovanni XXIII nella giornata di Giovedì 9 MARZO 2023 verrà parzialmente interrotta l’erogazione dell’acqua potabile.

L’intervento inizierà alle 22 e terminerà alle 6 del giorno successivo, salvo imprevisti. Si potranno verificare quindi cali di pressione ed interruzioni per tutta la durata dei lavori. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

L’esecuzione dell’intervento comporterà l’istituzione del senso unico alternato su via Papa Giovanni XXIII all’altezza dell’incrocio con via Zatti dalle ore 10 del giorno giovedì 09/03/2023 fino alle ore 14 di venerdì 10/03/2023.

Iren ringrazia in anticipo i cittadini per la collaborazione.