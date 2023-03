Animazione in 3D, il cortometraggio ‘Caramelle’ firmato da Mattia Panebarco sarà ad aprile allo European Independent Film Festival a Parigi

Il cortometraggio di animazione Caramelle, per la regia di Matteo Panebarco, parteciperà ad aprile a The European Independent Film Festival a Parigi.

L’opera rientra nelle produzioni sostenute dalla Regione nell’ambito dei bandi 2020 destinati alle produzioni regionali, nazionali e internazionali, finanziati attraverso il Fondo per l’Audiovisivo.

L’animazione in 3D tratta la vera storia di una relazione generazionale familiare, che va oltre i confini dell’esistenza e della morte. Lo sfondo della storia è Ravenna e i suoi angoli meno conosciuti come lo skyline industriale, l’area portuale della Darsena, le attività che si affacciano sul canale e il cimitero monumentale.

“Emilia-Romagna Film Commission- ha commentato l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio Mauro Felicori- è stata impegnata con produzioni di qualità realizzate in parte o in toto sul territorio regionale, promuovendo al contempo le maestranze del settore e offrendo visibilità alle location emiliano-romagnole”.

“Anche l’animazione – continua Felicori – sta dando il suo contributo alla promozione del sistema produttivo dell’audiovisivo, con una sensibilità sempre originale, come dimostra il corto “Caramelle” e come ci raccontano tanti professionisti ed imprese coinvolte, attraverso storie e tecniche differenti”.

Dopo la presenza alla Festa del Cinema di Roma ad ottobre2022, selezionata da “Alice nella città” per lo spazio Animazione, il corto, continua il suo viaggio.

Il bando nazionale e internazionale

Un impegno importante, quello della Regione, che continua, e che sta verificando, accanto al sostegno della cinematografia nazionale, anche nuove azioni per il rilancio delle co-produzioni internazionali.

Da pochi giorni si è chiusa la prima call 2023 del Fondo Audiovisivo dell’Emilia-Romagna destinata alle produzioni in ambito cinematografico e audiovisivo, e risultano 49 progetti pervenuti a Emilia-Romagna Film Commission, nei termini previsti dal bando secondo la nuova procedura on line denominata Sib@c.

Sono infatti 26 le domande di contributo provenienti dalle produzioni partecipanti al Bando Nazionale e Internazionale, a cui si uniscono le 23 presentate da altrettante produzioni che hanno risposto al Bando per le produzioni regionali.

I numeri confermano una grande attenzione delle imprese e degli autori alle opportunità messe in campo dal Fondo Audiovisivo e dalla Film Commission.