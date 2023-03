La Polizia Locale di Modena recupera auto rubata una settimana dopo il furto

Era stata rubata da pochi giorni un’auto recuperata dalla Polizia locale di Modena grazie alla segnalazione di un cittadino e restituita ai proprietari. L’episodio è avvenuto venerdì 3 marzo in strada Scartazza.

Il veicolo, una Fiat 500 L, era stato oggetto di un furto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio dal parcheggio di un esercizio commerciale situato nella zona est della città. Il giorno successivo, quindi, era stata presentata denuncia alle forze dell’ordine. Una settimana dopo l’auto è stata notata nell’area dell’ex fornace industriale collocata nelle campagne tra Fossalta e San Damaso da un residente in zona che stava passeggiando col cane: il mezzo, in buone condizioni, sembrava abbandonato e di conseguenza l’uomo, insospettito dal fatto che si trovasse in quel luogo, ha chiamato la Polizia locale.

La pattuglia del Comando di via Galilei intervenuta sul posto ha riscontrato che si trattava effettivamente di una vettura rubata ed è stato avviato l’iter per la restituzione. Così alcune ore più tardi i proprietari, arrivati nel frattempo in strada Scartazza, ne sono tornati in possesso.