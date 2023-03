Giovedì lavori sulla rete idrica in via Pigoni a Reggio Emilia

A causa di una perdita sulla rete idrica in Via Pigoni, all’altezza del civico 49 sulla SP 72 in Comune di Reggio Emilia, verranno effettuati urgenti lavori di riparazione nella giornata di giovedì 9 marzo 2023.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nell’area interessata e precisamente in

Via Pigoni dal civ. 29 al civ. 51

Via Grimaldi

Via S.Antonio da Padova

e zone limitrofe, per la durata di circa 6 ore a far tempo dalle ore 20, salvo imprevisti.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. A termine lavori verrà effettuato un lavaggio delle tubazioni: l’acqua leggermente torbida ritornerà limpida facendola scorrere un poco dal rubinetto.

Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione.