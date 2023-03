E’ il dottor Marco Vecchi il direttore della struttura complessa di Oculistica dell’Ausl di Reggio

Il dottor Marco Vecchi è stato nominato direttore della neonata struttura complessa di Oculistica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Il nuovo reparto, che si colloca all’interno del Dipartimento Chirurgie Generali e Specialistiche, nasce dall’unificazione delle strutture complesse di Oculistica del Santa Maria Nuova e Oculistica Correggio ai sensi della Legge Regionale nr 9 del 2017 da cui si è costituito un Presidio ospedaliero unico articolato su più stabilimenti. Alla struttura complessa così unificata afferisce la ridenominata struttura semplice “Oculistica Provinciale” (ex Day Surgery Correggio/Scandiano).

Marco Vecchi si laurea a Padova in Medicina e Chirurgia e frequenta la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia a Parma dal 1991 al 1995. Durante la Scuola di Specializzazione si reca in India all’Istituto Aravind Eye Hospital dove si occupa di chirurgia della cataratta (1993 -1995). Viene assunto con contratto a tempo indeterminato nel luglio del 1998 come Dirigente Medico nell’Oculistica dell’Azienda Universitaria – Ospedaliera di Parma. Dal 1998 al 1999 è Dirigente di 1° Livello di Oftalmologia dell’Azienda Ospedaliera di Parma.

Da gennaio 2000 ottiene un incarico di dirigenza Medica Professionale Case Manager nell’Oculistica dell’Azienda Universitaria – Ospedaliera di Parma. Dal 2000 al 2003 frequenta la Reljia Zivoijnovic Foundation all’Ospedale A.Z. Middelheim di Anversa (Belgio), dedicandosi definitivamente alla chirurgia vitreo-retinica. Dal 2007 assume la Dirigenza Medica Gestionale come Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Vitreo-Retinica dell’Azienda Universitaria – Ospedaliera di Parma.

Il 15 marzo 2015 diviene Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’AUSL di Reggio Emilia e da novembre 2021 assume l’incarico ad-interim di Direttore di U.O. Complessa anche per la U.O. Oculistica del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Di recente ha ricevuto la conferma dell’incarico come Direttore dell’Oculistica dell’AUSL-IRCCS Reggio Emilia sorta dall’unificazione definitiva delle due precedenti strutture presenti sul territorio provinciale.

