Reggio Emilia: continua a molestare l’ex, divieto di avvicinamento per una 52enne con precedenti

La notte scorsa poco dopo l’una, gli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato di Reggio Emilia sono intervenuti in zona San Lazzaro dove un 79enne riferiva che l’ex compagna si era presentata circa due ore prima presso la sua abitazione e lo stava importunando, nonostante fosse destinataria di un provvedimento di ammonimento emanato dal Questore nell’aprile 2022.

Sul posto gli operatori individuavano la donna, una 52enne senza fissa dimora con precedenti di polizia, e la invitavano a interrompere la condotta molesta. In seguito gli agenti apprendevano che già nei giorni precedenti la donna si era presentata presso l’abitazione dell’ex compagno e aveva iniziato a importunarlo e minacciarlo, desistendo solo in seguito all’avvertimento di lui di chiamare le forze dell’ordine. La scorsa notte, però, le molestie si sono fatte più insistenti e la donna non si è mostrata intenzionata a desistere, tanto che il 79enne si è rivolto al 113.

Dopo aver ricostruito i fatti, la 52enne è stata tratta in arresto per l’ipotesi di reato di atti persecutori posti in essere in violazione del provvedimento di ammonimento del Questore. Condotta al giudizio direttissimo, la presunta rea è stata quindi sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa da parte dell’Autorità Giudiziaria.