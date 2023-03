Parcheggio su via Pascoli a Formigine: partono i lavori di messa in sicurezza

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza del parcheggio di fronte all’ex Cantina di via Pascoli. L’intervento, che avrà una durata di circa una settimana, prevede l’eliminazione dei masselli autobloccanti nella fascia centrale, ormai degradati a causa del passaggio delle autovetture, e la loro sostituzione con una pavimentazione in asfalto. Il cantiere permetterà di riqualificare un importante parcheggio vicino al centro storico cittadino, che così verrà reso più sicuro e agevole.

Un tema, quello dei parcheggi ad uso dei residenti e frequentatori del centro, su cui l’amministrazione comunale lavora su più fronti. Oltre a questa riqualificazione, infatti, c’è in progetto la trasformazione dell’ex distributore Agip di via Giardini in un parcheggio da 25 posti auto. L’intervento partirà dopo l’acquisizione dell’area di proprietà di Eni Spa. Sempre su via Giardini, inoltre, verranno messi a disposizione altri 10 parcheggi nell’area ex opere parrocchiali.

Nei mesi scorsi, inoltre, si sono conclusi i lavori di manutenzione della superficie pavimentata del parcheggio interrato di via Marconi. Grazie a tutti questi interventi i posti auto nei pressi del centro hanno superato i 700: un tassello importante anche nella strategia di riqualificazione della città per valorizzare gli spazi pubblici.

Oltre al centro storico, infine, è in corso di ultimazione il cantiere di rifacimento del parcheggio di via Carso a Casinalbo, iniziato a febbraio.