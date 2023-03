Chiusure programmate su A1, A14 e D14

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Citerna”, nelle tre notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna.

Di conseguenza, saranno chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze, mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.

Nelle suddette notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio est”, situata all’interno del tratto.

Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alla chiusura delle stazioni di Roncobilacc o e di Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure delle entrate delle stazioni di Forlì, Cesena nord e Cesena, previste dalle 22:00 di questa sera, lunedì 6, alle 6:00 di martedì 7 marzo.

Restano confermate, come da programma, le chiusure delle suddette stazioni di Forlì, Cesena nord e Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 marzo, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per la chiusura della stazione di Forlì: entrare a Cesena nord o a Faenza;

per la chiusura della stazione di Cesena nord: entrare a Forlì o a Cesena;

per la chiusura della stazione di Cesena: entrare a Cesena nord o a Valle del Rubicone.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 marzo, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna, per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare sulla 14 alla stazione di Faenza.

Sempre sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli “Quadrifoglio” allacciamento con la SS16 adriatica (km 29+800) e Fornace Zarattini (km 26+500), verso la A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti rami di allacciamento:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Rimini, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Ferrara, sulla Diramazione per Ravenna, verso la A14.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, SS67 Via Ravegnana e rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì.