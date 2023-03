A1 Milano-Napoli: aggiornamento della deviazione obbligatoria notturna sul raccordo di Casalecchio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia situato al km 195+247, dalle 22:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 marzo, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Milano, verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale e uscire allo svincolo 1bis “Nuova Bazzanese”, rientrare dallo stesso nella direzione opposta, immettersi sull’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio, per poi proseguire sulla A1 in direzione di Milano.