Arrivano i carabinieri, saltano furti notturni in Val d’Enza

Saranno le indagini rispettivamente avviate dai carabinieri delle stazioni di Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza, coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, a cercare di identificare i componenti del commando, probabilmente lo stesso, che questa notte ha puntato dritto a due esercizi commerciali: la CirFood in strada Barco a Montecchio Emilia e il Bar Ariosto di via 25 Luglio della frazione di Calerno di Sant’Ilario d’Enza.

La certezza oggettiva è costituita dal fatto che l’immediato intervento dei carabinieri delle predette stazioni, attivati dai sistemi di allarme delle due attività prese di mira, ha costretto i malviventi a desistere dai colpi e darsi alla fuga a mani vuote. E’ accaduto la notte appena passata: il primo colpo fallito a Montecchio Emilia quando la responsabile dell’attività di ristorazione, allertata dall’allarme, ha avvisato il 112 del tentativo di furto. I ladri sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri che sul posto hanno accertato che gli ignoti malviventi dopo aver danneggiato l’allarme forzavano la porta d’ingresso dell’attività di ristorazione per poi desistere da ulteriori intenti e darsi alla fuga per non essere presi. Poco dopo l’una altro tentativo di furto giunto ai carabinieri grazie all’attivazione dell’allarme. Questa volta a essere preso di mira il Bar Ariosto: qui i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso puntando dritti alle slot che intendevano asportare per impossessarsi dell’incasso per poi, non avendo il tempo materiale visto l’arrivo dei carabinieri (del resto le macchinette sono ancorate a terra e ci voleva del tempo per prelevarle) hanno desistito dandosi alla fuga. Al momento la ricerca dei ladri ha avuto esito negativo.