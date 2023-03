La Polizia di Stato di Reggio Emilia arresta presunto autore di sei rapine, una tentata estorsione ed un furto

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura reggiana, oggi hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare carceraria emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, un giovane, classe 1996, gravemente indiziato di avere consumato sei rapine, un furto aggravato ed una tentata estorsione in centro a Reggio Emilia.

In particolare, nell’ambito di articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, gli operatori della Squadra Mobile, da tempo dedicati a monitorare fenomeni criminali emersi in contesto giovani, rilevavano una recrudescenza di delitti commessi nel centro storico cittadino, nell’area compresa tra i parcheggi dell’Ex caserma Zucchi e di Piazza della Vittoria.

I delitti accertati, in tutto otto, consumati in un arco temporale di tre mesi (tra il 14 ottobre 2022 ed il 26 gennaio 2023), presentavano caratteristiche comuni: anzitutto le vittime erano, sempre, minori, spesso da soli o in compagnia di coetanei, che venivano avvicinati da un giovane che con minaccia “o mi dai i soldi o ti spoglio”, “a me non me ne frega della polizia, se vuoi chiamala pure”, “non voglio fare casini, dammi quello che hai nelle tasche, non voglio ricorrere alle maniere forti”, “dammi il cellulare, sai che succede se non lo fai”, “non sai cosa ti faccio, ti do dieci secondi di tempo e vedi cosa succede” si appropriava di denaro ed apparati elettronici nella disponibilità delle vittime.

Il presunto rapinatore, talvolta si presentava con uno pseudonimo [Essecapo] che, nell’ambito del contesto giovanile cittadino, era già associato ad una persona emersa sui social in alcuni video musicali e collegato al cosiddetto gruppo “Casa base” i cui membri erano già coinvolti in altre indagini, perché presunti autori di gravi delitti consumati in città.

L’attività investigativa, ancora nella fase delle indagini, ha ricostruito otto episodi criminosi riconducibili al presunto autore tratto in arresto in data odierna; le attività proseguono, ora, per verificare se vi siano ulteriori episodi criminali riconducibili al medesimo contesto criminale.

La Questura, da tempo impegnata nel contrasto alla delinquenza giovanile, rappresenta, ulteriormente, che il vero coraggio è dimostrato da coloro che, avendo subito un inammissibile atto delinquenziale in loro danno, peraltro in condizioni si palese inferiorità, abbiano avuto la forza ed il coraggio di denunciare.