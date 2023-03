Furto all’Emil Banca di Toano, indagini dei carabinieri

Poco dopo le 2.30 di oggi, 3 marzo, i carabinieri della stazione di Toano durante un servizio di controllo del territorio, nell’ispezionare la Emil Banca di via Verdi in paese, riscontravano evidenti effrazioni a una porta laterale, accertando che era stato compiuto un furto. Al riguardo, unitamente a un responsabile allertato dagli stessi carabinieri, i militari accertavano che ignoti si erano introdotti nei locali asportando una cassaforte cash-in contente varie migliaia di euro in corso di esatta quantificazione, e con la quale si erano dileguati.

Le ricerche scattate in tutta la zona per ora non hanno consentito di rintracciare i malviventi, riusciti a dileguarsi. Il danno alla struttura e l’ammontare del denaro sottratto sono in corso di quantificazione. Al riguardo i carabinieri, coordinati dalla Procura reggiana, hanno avviato le indagini finalizzati a identificare i ladri chiamati a rispondere del reato di furto aggravato.