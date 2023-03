Domenica 5 marzo lavori sulla rete idrica in via Pigoni a Reggio Emilia

A causa di una perdita sulla rete idrica in via Pigoni, all’altezza del civico 53 sulla SP 72 nel comune di Reggio Emilia, Domenica 5 marzo verranno effettuati urgenti lavori di riparazione.

Per consentire l’effettuazione degli interventi, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nell’area interessata e precisamente nelle vie Pigoni – Grimaldi – S.Antonio da Padova – Via Mons. Socche – Via Freddi e zone limitrofe, per la durata di circa 6 ore a far tempo dalle ore 8, salvo imprevisti.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. A termine lavori verrà effettuato un lavaggio delle tubazioni: l’acqua leggermente torbida ritornerà limpida facendola scorrere un poco dal rubinetto.

Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione.