Anziano ferito in uno scontro auto-camion a Tavernelle di Vignola

Un uomo di 84 anni, G.L., residente a Marano sul Panaro, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 9:30 in via Frignanese a Tavernelle di Vignola. L’anziano era alla guida di una Opel Agila che, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, è venuto a collisione con un camion Iveco condotto da un 32enne siciliano, rimasto illeso. L’anziano, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco è stato affidato ai sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto con elisoccorso all’Ospedale di Baggiovara.