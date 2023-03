Sospensione dell’attività per due esercizi pubblici nella bassa modenese

L’11 febbraio e il 1 marzo 2023, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, congiuntamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, hanno proceduto controllo di esercizi pubblici, rilevando, in due casi, gravi irregolarità, tali da comportare anche l’applicazione di provvedimenti di sospensione dell’attività.

Il primo controllo, eseguito dai militari in un bar di un comune della bassa modenese, ha fatto rilevare più violazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che nella collocazione di telecamere di sorveglianza senza alcuna autorizzazione. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena, elevando sanzioni amministrative per oltre 10 mila Euro. All’esercizio è stata applicata la misura della sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel secondo controllo, eseguito nella mattinata di ieri in un esercizio pubblico di Carpi, i Carabinieri, oltre a rilevare gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’istallazione di telecamere di videosorveglianza in assenza di autorizzazione, alcune delle quali peraltro riprendenti i lavoratori, hanno sorpreso una persona “in nero”. La titolare dell’esercizio pubblico è stata denunciata alla Procura della Repubblica e sono state applicate sanzioni amministrative per oltre 12mila Euro. Anche in questo caso è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino delle regolari condizioni di esercizio.