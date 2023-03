Prosegue l’impegno della Polizia di Stato di Reggio nella prevenzione e nel contrasto dei reati

La Polizia di Stato di Reggio Emilia, prosegue gli specifici servizi straordinari realizzati congiuntamente con la Polizia Locale, svolti nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti e tesi al controllo delle porzioni ad uso comune degli edifici (ingressi, giardini, garage, scantinati ecc.) che, come più volte segnalato dai residenti, vengono spesso indebitamente occupati, da persone senza fissa dimora, molte delle quali dedite alla commissione di attività illegali.

Nell’ambito di questi controlli, ieri mattina in via IV Novembre venivano identificate 6 cittadine straniere, in regola sul territorio nazionale ma sprovviste di regolare contratto di affitto, in quanto il contratto di affitto dell’appartamento, in cui sono presenti 14 posti letto e in cui loro alloggiano, è intestato a una terza persona domiciliata altrove.

Inoltre, venivano identificati 6 cittadini stranieri in regola sul territorio nazionale che alloggiano in un appartamento rispetto al quale sono state riscontrate delle violazioni amministrative.

Entrambe le situazioni saranno oggetto di approfondimenti investigativi nei prossimi giorni.

Inoltre, sono stati svolti specifici servizi in zona Stazione Storica da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale.

Questi i risultati complessivi dei servizi svolti: 187 le persone controllate; 5 gli esercizi pubblici; 7 i posti di controllo effettuati.