Al BLA arriva la rassegna “Leggere&Crescere”

La primavera in biblioteca a Fiorano Modenese è all’insegna della letteratura per bambini e ragazzi. Diversi incontri nei mesi di marzo e aprile condotti da esperti, autori, editori per scoprire nuovi titoli e nuovi mondi, per crescere e aiutare a crescere.

Prende così il via la rassegna “Leggere&Crescere”, che riguarda la letteratura per bambini fino a quella per giovani adulti. Una serie di incontri realizzati in collaborazione con l’Associazione Lumen, proposti a genitori, a insegnanti, a educatori e a chi ama la letteratura per ragazzi. S’inizia giovedì 9 marzo alle ore 17.30 con “Viaggio nel libro per l’infanzia” a cura di Guia Risari, scrittrice, filosofa, formatrice e traduttrice: un incontro che attraversa le sfumature della letteratura per i più piccoli, dai grandi classici ai titoli nuovi e imperdibili.

Si prosegue mercoledì 15 marzo alle 18.30 in compagnia di Enrico Fornaroli (Accademia Belle Arti di Bologna) con un appuntamento sui fumetti, tra personaggi, autori e storie, così da fornire agli adulti spunti per accompagnare giovani e giovanissimi lettori. Mercoledì 29 marzo alle 17.30 tocca all’editoria per ragazzi, che la giornalista Monica Tappa modera una conversazione tra Maria Teresa Panini (Franco Panini Editore), Yuri Garrett (Caissa Italia) e Sara Saorin (Camelozampa); mentre martedì 4 aprile alle 18.30 l’appuntamento è con la letteratura Young Adult, a cura di Sara Pini (Università di Bologna).

In programma c’è anche un’attività di carattere laboratoriale, prevista al mattino di sabato 15 aprile. “Narrazione indispensabile”, un workshop a cura di Marco Dallari (Università di Bologna) per scoprire come si raccontano le storie e sperimentare l’arte del narrare.

Tutti gli appuntamenti si tengono al BLA – biblioteca ludoteca archivio di Fiorano Modenese (via Silvio Pellico 8) – e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti; ad eccezione del workshop del 15 aprile, fruibile solo su prenotazione attraverso il numero 0536/833403 o mail la biblioteca@fiorano.it.