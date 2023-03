A Villa ovazione per Mengoni che gioca a frisbee…ma non è lui

Il frisbee a Villa Minozzo riscuote consensi anche fra i meno giovani. È il caso del gruppo di 18 signore che presso la Palestra Comunale di Via Don Pasquino Borghi frequentano il corso di Ginnastica Dolce dell’Uisp.

Coincidenza vuole che nelle giornate del martedì le attività di movimento e benessere condotte dal professor Sante Tonarelli si svolgano al termine delle lezioni di frisbee degli studenti che partecipano al progetto Multisport ne’ Monti.

È così che le signore hanno avuto modo di assistere ad esibizioni di free style dei tecnici federali coinvolti nel progetto. E grazie al Festival di Sanremo è nato un amore dettato non solo dall’ammirazione per i gesti e la grazia a tempo di musica del free style, ma anche per la somiglianza di uno di loro con Marco Mengoni.

Le signore della ginnastica dolce hanno sottolineato tale somiglianza, hanno scattato qualche foto ed hanno quindi chiesto ai free stylers di improvvisare ed esibirsi per loro sul brano “Due Vite” ossia la canzone che ha vinto il festival.

Una delle signore aveva già lo smartphone sul canale Youtube del cantante, e così è stato. Riccardo Montanari di Cavriago, Francesco Santolin di Milano ed Andrea Festi di Rovereto (il sosia di Mengoni), si sono esibiti fra le ovazioni delle signore che poi, frisbee alla mano, hanno posato con i tecnici del frisbee di Heron e con il loro insegnante di ginnastica dolce.