Bologna Marathon 2023: alle porte un Grande Evento tra Sport e Musica

Domenica 5 marzo Bologna torna ad essere una delle capitali italiane della Maratona, con 6500 podisti previsti nelle diverse distanze in programma, di cui 4700 iscritti nelle tre gare competitive: la Bologna Marathon, la 30 Km dei Portici e, dopo anni di stop, la UnipolMove Run Tune Up, storica mezza cittadina. Le strade della città felsinea saranno percorse dalla gioia di tanti runner provenienti da tutta Italia e da ben 20 Nazioni estere.

In programma lo stesso giorno la Tecnocasa Bologna City Run, occasione per essere della festa anche per chi non è particolarmente allenato, affrontando 5 km in compagnia, senza alcun aspetto agonistico, e la nuovissima Run 5000, una staffetta di solidarietà che si correrà a coppie, il cui ricavato sarà devoluto ai tanti Enti no profit aderenti all’iniziativa.

Attraverso un’importante campagna di comunicazione, in sinergia con il Comune di Bologna, l’intera città è stata e continuerà ad essere informata in modo capillare, ma, allo stesso tempo, stimolata ed invitata a scendere in strada per accogliere i numerosi atleti e rendere ancora più unica la festa di questa grande manifestazione podistica. Qui si possono vedere tutti i provvedimenti alla mobilità in vigore il 5 marzo.

Pur in una domenica ricca di proposte organizzative in tutta Italia, sono molti i corridori di nome che hanno scelto di mettersi alla prova sulle strade bolognesi. Fa innanzitutto il suo esordio in maratona Danilo Brambilla, punta di diamante della nazionale di skyrunning. Si confronterà con il triatleta ed ultra maratoneta David Colgan, secondo nella prima edizione del 2021. Sempre sulla maratona vedremo all’opera due specialisti come Loris Mandelli e Riccardo Vanetti, con un personale di 2h32!”stabilito a Reggio Emilia nel 2020 senza dimenticare Lorenzo Perlo, autore di un pregevole 2h26!”a Berlino nel 2018.

Sfida tutta al femminile di alto prestigio nella 30 Km dei Portici, dove si ritroveranno di fronte l’ex campionessa italiana di maratona Federica Moroni, vincitrice della Bologna Marathon nel 2021 e Benedetta Coliva, che a soli 21 anni ha strabiliato tutti nello scorso dicembre aggiudicandosi la Cetilar Maratona di Pisa.

La 21 Km, prima delle tre gare ad aver raggiunto il Sold Out, ospiterà invece sia un Trofeo dedicato ai dipendenti universitari (personale amministrativo, dottorando, docenti e ricercatori), organizzato in collaborazione con l’associazione del podismo delle università italiane (Anciu), sia un Trofeo nazionale dedicato ai dipendenti del Gruppo Unipol, nuovo name sponsor della gara.

La Bologna Marathon inizierà la sua serie di partenze da Via Indipendenza alle ore 8:30 con lo start della mezza maratona mentre la gara più lunga e la 30 Km scatteranno alle 9:15, alle 9:30 il via alla City Run e alla Staffetta.

L’Evento Bologna Marathon inizierà però con corposo anticipo, già venerdì alle ore 10:00 quando al Paladozza di Piazza Manfredi Azzarita aprirà il villaggio espositivo, che ospiterà molti appuntamenti in attesa della gara e dove si potrà procedere al ritiro di pettorali e pacchi gara sia venerdì che sabato fino alle ore 21:00.

La Bologna Marathon 2023 è inoltre dedicata alla Musica e al grandissimo Lucio Dalla, artista bolognese celebre in tutto il mondo.

Oltre alle medaglie, che lo ricordano con l’iconico cappello con gli occhiali e che andranno al collo degli atleti delle corse competitive all’arrivo in Piazza Maggiore domenica 5 marzo, diverse sono le iniziative che Bologna Sport Marathon ha messo in piedi, in collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla e con Bologna Città della Musica UNESCO.

Alle 18:00 di sabato 4 marzo presso il Paladozza, e alle 10:30 di domenica 5 marzo in Piazza Maggiore, tutti potranno assistere gratuitamente all’affettuoso omaggio musicale della band siciliana iBeatiPaoli, giunti a Bologna appositamente per festeggiare gli 80 anni di Lucio, che ne apprezzava il talento e li volle accanto per diverse collaborazioni.

L’omaggio a Dalla proseguirà sui percorsi di gara dove, nella giornata di domenica, si esibiranno i dieci artisti selezionati grazie all’iniziativa #Se io fossi un angelo”, che daranno vita ad un affettuoso omaggio musicale che risuonerà in tutta la Città. (Info sui performer e sulle loro postazioni https:// www.bolognamarathon.run/newspage-Artisti_2023)

Numerose le candidature pervenute e molto belle le interpretazioni dei brani di Lucio Dalla proposte per le esibizioni, segno di quanto sia ancora oggi vivo il ricordo dell’artista bolognese che ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica italiana.

In collaborazione con Musica Insieme e Dance Plus, sono infine previsti altri appuntamenti di intrattenimento sia per gli atleti che per il pubblico. Ad aprire le corse in via Indipendenza sarà la spettacolare Crew di Street Dance LOW KEY della Scuola New Art Music Dance, vincitori di Dance Plus Final 2022, nella zona di arrivo sarà invece possibile assistere alle esibizioni del Beatboxer Alien Dee accompagnato dal violinista

Tommaso Caprioli, e in diverse tappe lungo il percorso del centro storico sarà possibile ascoltare le note soliste di 8 musicisti del Conservatorio G.B. Martini, ognuno con il suo strumento.

C’è ancora possibilità di iscriversi alla 5 km non competitiva, al costo di 15 euro per gli adulti e 5 euro per ragazzi dai 12 anni, iscrizione gratis per i più piccoli.

La Bologna Marathon gode del patrocinio del Comune di Bologna, del sostegno di Sport Valley Emilia Romagna e Bologna per lo Sport, oltre che della Fidal e del Coni, del Csi e dell’Uisp. Tantissimi gli sponsor e le associazioni coinvolte nel progetto, tutti fondamentali tasselli per riportare Bologna nel posto che le compete, al centro dell’atletica italiana.

Per informazioni: Bologna Sport Marathon SSD, www.bolognamarathon.run, info@bolognamarathon.run