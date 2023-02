Aggiornamenti in merito alle chiusure previste sulla A1

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo e della previsione di precipitazioni nevose, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Firenzuola, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 28 febbraio alle 6:00 di mercoledì 1 marzo.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna, prevista dalle 21:00 di questa sera martedì 28 febbraio alle 6:00 di mercoledì 1 marzo.

Rimangono confermate le chiusure del suddetto tratto, per consentire lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Citerna”, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 marzo;

-dalle 21:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 marzo.

Di conseguenza sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia:

-per chiusura del tratto: percorrere la A1 Direttissima;

-per chiusura uscita Roncobilaccio da Firenze: percorrere la A1 Direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, in direzione di Roma, per uscire poi alla stazione di Roncobilaccio.