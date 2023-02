Reggio Emilia: tenta di rubare merce per quasi 400 euro, arrestato

Sabato scorso 25 febbraio, una pattuglia delle Volanti della Questura di Reggio Emilia è intervenuta presso il punto vendita Mediaworld del centro commerciale “I Petali” su segnalazione di un tentato furto di merce.

Sul posto l’addetto alla sicurezza del negozio riferiva che poco prima aveva notato un uomo entrare con uno zaino e, insospettito dal suo comportamento, l’aveva controllato e l’aveva visto prendere del materiale dagli scaffali per poi oltrepassare la barriera delle casse senza pagare. Lo aveva quindi fermato e gli aveva chiesto di aprire lo zaino. L’uomo, collaborativo, aveva mostrato il contenuto, disvelando della merce occultata con una “schermatura” artigianale. Dopo i necessari controlli, gli operatori delle Volanti individuavano la merce asportata dal presunto reo del valore di circa 390 euro.

Il presunto reo, un 45enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per violazione dell’avviso orale del Questore di Reggio Emilia di non tenere o utilizzare apparecchiature radiotrasmittenti. Condotto al giudizio direttissimo, il presunto reo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da parte dell’Autorità Giudiziaria.