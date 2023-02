Sicurezza stradale, da lunedì 27 al via i lavori in via Zanardi

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione per migliorare la sicurezza della circolazione e la fruibilità stradale, da lunedì 27 febbraio avranno inizio alcuni lavori nell’ambito di un appalto per complessivi 400mila euro.

La prima zona interessata sarà in via Zanardi, nel tratto a nord della zona Noce verso il confine comunale dove verrà realizzata una pavimentazione relativa a due tratti di banchine stradali lunghe circa 150 metri ognuna (est e ovest), con lo scopo di garantire la continuità alle corsie ciclabili realizzate recentemente a monte e a valle del tratto interessato alle lavorazioni. La durata di questo intervento sarà di circa due o tre settimane.

A questo primo intervento ne seguiranno altri due, che verranno conclusi entro l’estate:

all’intersezione viale Felsina/via Populonia dove verrà realizzata una nuova rotatoria per migliorare le condizioni di sicurezza dell’incrocio

alla rotonda Granatieri di Sardegna dove verranno adeguate le dimensioni dell’anello carrabile ai fini della ricucitura dei percorsi ciclabili

Sempre nell’ambito di questo appalto sono previste infine altre lavorazioni puntuali in via Toscana (tratto tra via P. Canonici e via G. Bosi) e nelle vie De Pisis, Giotto, Di Vittorio dove si procederà alla “colorazione” di tre attraversamenti ciclabili.