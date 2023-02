Sabato chiuso un tratto di via Ancora a Sassuolo

Sabato prossimo, 25 Febbraio sarà chiuso al transito il tratto di via Ancora che interseca il ponte della Pedemontana. A partire dalle ore 8, infatti, si svolgeranno i lavori di sistemazione di un tratto di guard rail sul ponte di via Pedemontana che passa, appunto, sopra via Ancora.

Per ragioni di sicurezza durante le lavorazioni dovrà essere chiuso al traffico il tratto di via Ancora che passa sotto il ponte.

Le chiusure previste sono le seguenti: