Pronto Soccorso di Sassuolo, la Regione approva il finanziamento del progetto

È stato approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi, nell’ambito di un massiccio programma di interventi che abbracciano l’intero territorio regionale, il progetto di finanziamento per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sassuolo. Per l’intervento è stato autorizzato all’Azienda USL di Modena, proprietaria dell’immobile, il finanziamento concordato con Ospedale di Sassuolo Spa, cui è affidata la realizzazione del progetto, pari a 1 milione e 200 mila euro di fondi statali (comma 14, art. 1, L. 160/2019). Al progetto parteciperà anche, a titolo gratuito, il designer della Ferrari, Flavio Manzoni.

L’intervento interesserà complessivamente più di 660 metri quadrati, su una superficie lorda complessiva del Pronto Soccorso di oltre 1.000. Di questi, circa 114 metri quadri coinvolgeranno porzioni esterne. Nello studio di fattibilità e nel progetto presentato dall’Ospedale, infatti, si prevede di aumentare la superficie operativa del PS esistente, con la realizzazione di una nuova camera calda (75 metri) al posto degli attuali container che fungono da triage e di un nuovo ingresso pedonale.

L’area interna, invece, sarà oggetto di una profonda riorganizzazione funzionale, volta a migliorare i percorsi sanitari. L’area del PS verrà divisa in due “blocchi”: uno destinato ai pazienti a bassa priorità e uno dedicato ai pazienti ad alta intensità, compreso un “open space” per gestire 4 pazienti barellati e un locale di osservazione breve intensiva (OBI) con 7 postazioni di cura. Oltre a ciò è previsto l’adeguamento degli impianti idrici, sanitari e di climatizzazione, e il rinnovo del layout e delle finiture interne degli ambienti. Verranno inoltre spostate alcune funzioni (studi medici) i cui spazi serviranno per la realizzazione di una nuova area ortopedica, vicino alla RX con una sala gessi di 18 metri quadri.

“Un ulteriore investimento a favore della nostra provincia si aggiunge a quello per i due impianti di trigenerazione per Mirandola e Castelfranco – dichiara la Direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini –, con l’obiettivo di qualificare decisamene l’offerta sanitaria sull’area sud e, in un’ottica di rete, sull’intero territorio modenese. La sinergia tra l’Azienda sanitaria e la Direzione dell’Ospedale ha consentito di giungere a un progetto di grandissimo spessore che ora, grazie al finanziamento della Regione, può iniziare a concretizzarsi, per migliorare ancora il nostro sistema dei Pronto soccorsi, con nuovi spazi adeguati ai nuovi bisogni di assistenza”.

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per questo risultato – afferma il Direttore Generale dell’Ospedale, Stefano Reggiani – e desidero ringraziare sia la Direzione dell’Azienda USL che la Giunta Regionale e l’Assessorato alle Politiche per la Salute per l’attenzione che hanno voluto dare a questo ospedale. Un ospedale, quello di Sassuolo, che si sente sempre più parte integrante della rete provinciale dei servizi sanitari, anche alla luce del cambio di governace che l’ha visto protagonista nei mesi scorsi. Questo primo passaggio consente di mettere in moto concretamente il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Pronto Soccorso, un servizio fondamentale che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare importanti sfide, sia in termini organizzativi che numerici, con un numero di accessi in costante crescita”.