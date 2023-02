Pallavolo, la BSC Materials Sassuolo supera 3-1 Busto e sale al terzo posto in classifica

Una bella BSC Materials Sassuolo vince e ma soprattutto convince contro la Futura Volley Busto Arsizio: le sassolesi superano le avversarie 3-1 e salgono in solitaria al terzo posto in classifica generale con 42 punti, complice anche la contemporanea sconfitta di Mondovì per mano di Trento.

BSC Materials Sassuolo 3 – Futura Volley Giovani Busto Arsizio 1 (parziali 25-22 17-25 25-21 25-14)

Cronaca del match

Novità nel 6+1 della BSC Materials: Scacchetti in cabina di regia, Busolini opposto, al centro Manfredini e Civitico, in posto quattro la rientrante Vittorini e Pistolesi. Il libero è Pelloni.

Formazione tipo per Coach Amadio: Balboni in palleggio in diagonale con Zanette, al centro Tonello e Botezat, in posto quattro Arciprete e Member-Meneh.

Primo set

Sassuolo parte subito forte con Manfredini (5-2) ed è bravo a contenere i tentativi di recupero ospiti. Le sassolesi chiudono a proprio favore uno scambio infinito e si mantengono a +3 (12-9). Busto si mantiene in scia (14-12), ma le padrone di casa non si scompongono e trovano poco dopo il massimo vantaggio con Civitico (19-14). Le ospiti si rifanno sotto, fino al 23-22 firmato Zanette. Ma Pistolesi non ci sta e chiude 25-22.

Secondo set

Pronta reazione di Busto, subito avanti con Arciprete e Zanette (3-6). Arciprete in controtempo firma il 3-7 che induce Coach Venco a fermare il gioco: il time out è provvidenziale e la BSC accorcia 6-7 con il muro di Busolini. Scappano ancora le ospiti, con Member-Meneh che firma il 7-11. Il set diventa presto un monologo bustocco, con le ospiti che difendono tanto e mettono a terra tutto con tutte le sue attaccanti (10-19). Nel finale, la Futura vola (13-23) fino al 17-25 finale.

Terzo set

L’avvio di terzo set è punto a punto (6-6): ci pensa Busolini con due belle giocate a rompere l’equilibrio (10-8). Scacchetti di seconda chiude l’ennesimo scambio infinito (14-10), poi Pistolesi mura ad uno Tonello per il +5 che suggerisce alla panchina bustocca di fermare il gioco (15-10). Coach Amadio cerca soluzioni in panchina con Venco e Badalamenti dentro per Zanette e Balboni (17-11), ma Sassuolo allunga ancora: l’ace di Scacchetti vale il 20-12. Busto però non ci sta e piazza il break, che costringe Coach Venco a giocarsi entrambi i time out nel giro di poco (22-18). Due errori di valutazione tra le fila sassolesi avvicinano ancora le ospiti (23-21), poi due giocate di Manfredini chiudono il set 25-21.

Quarto set

Equilibrio in apertura, con Manfredini on fire (4-4). Il muro di Civitico rompe le righe, con la panchina bustocca che ferma subito il gioco (8-6). La centrale sassolese ci mette la firma anche in attacco ed è di nuovo time out (11-6). Due belle giocate di Manfredini valgono il 15-8 e poi ancora il 18-10. Sassuolo vola con Pistolesi (21-11), poi Busolini mette a terra il 24-14: l’attacco in rete di Arciprete vale il 25-14 finale.

A fine partita, questo il commento di Civitico, MVP del match: “Oggi il muro e la difesa hanno sicuramente fatto la differenza per noi, siamo state devastanti e spero che questo ci possa servire per il futuro, per capire quanto possiamo contare su questo fondamentale: oggi tutto quello che dovevamo fare Il calo del secondo set? In partite come queste, ogni punto è importante ed è normale che quando una delle due squadre forza molto, l’altra possa calare come ci è successo nel secondo set. Eravamo consapevoli che poteva succedere ma allo stesso tempo eravamo consapevoli anche del fatto che – togliendo qualche errore – avevamo la partita in mano”.

Dall’altra parte della rete, queste le parole di Martina Balboni: “Purtroppo in questo periodo siamo in un momento di difficoltà, Sassuolo è una squadra che gioca bene, con un gioco veloce e purtroppo noi siamo uscite a sprazzi, subendo probabilmente nel modo peggiore il gioco di Sassuolo. Sicuramente dispiace perchè oggi c’erano in palio dei punti pesanti per la classifica e per la seconda fase, però abbiamo ancora due partite da giocare e cercheremo di rialzarci subito”.