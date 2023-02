Nuoto, Campionati Regionali Master Emilia Romagna: gli atleti del Nuoto Club Sassuolo nella top ten

Si è conclusa la rassegna regionale Master presso lo Stadio del Nuoto di Riccione con oltre 1500 atleti di 56 diverse società. Prima storica top ten per gli atleti del Nuoto Club Sassuolo, noni nella classifica generale e prima società modenese. Al termine della manifestazione il medagliere recita 10 ori, 15 argenti e 9 bronzi, per un bottino complessivo di 34 medaglie, nuovo primato per i neroverdi.

Nella foto in alto da sx: Ruini, Bavieri E., Cuoghi, Pagani, Mariani, Bavieri G., Mercati. In basso da sx: Pirli e Bigi