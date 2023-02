Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 23 febbraio 2022

In prevalenza molto nuvoloso con deboli piogge o pioviggini sparse, più probabili sul settore occidentale e lungo i rilievi. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata ed in serata formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali. Temperature stazionarie le minime con valori attorno a 8/9 gradi; in lieve aumento le massime, comprese tra 13 e 15 gradi. Venti deboli tra est e nord-est sulle pianure e da sud-ovest sui rilievi. Mare quasi calmo.

(Arpae)