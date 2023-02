Oltre 15mila presenze al Carnevale dei ragazzi Città di Formigine

Archiviata con successo la 65esima edizione del Carnevale dei ragazzi Città di Formigine, manifestazione organizzata dal Comune di Formigine e dall’Associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi che ha portato in centro storico oltre 15mila persone.

Tra specialità culinarie della tradizione, graditi ospiti (come ad esempio la Famiglia Pavironica), spettacoli e colori, a richiamare tantissimi visitatori sono state le due sfilate dei carri in maschera, atteso ritorno dopo la formula “statica” dello scorso anno. Come da tradizione, ieri (martedì grasso), in occasione della chiusura della manifestazione una giuria di esperti ha decretato i carri e i gruppi mascherati più belli. Per quanto riguarda i carri, la medaglia d’oro è andata a “Jurassik emotion”, quella d’argento a “La Regina dei draghi” e quella di bronzo a “Pippi Calzelunghe”. A spiccare tra i gruppi, invece, sono stati “Da Peter Pan a Jack Sparrow” della Scuola primaria Ferrari, primo posto, “L’era glaciale” della Scuola primaria Carducci, secondo posto, e i “Garden room” della Scuola dell’infanzia Madonna della Neve di Corlo, terzo posto.

“Grazie immensamente – dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Biagini – a tutti e tutte. Grazie ai volontari del Carnevale, e in modo particolare alla Presidente dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi Antonella Debbia, sempre in prima linea per regalare una festa indimenticabile, alle GEV, ai Volontari della Sicurezza di Formigine e dei Comuni vicini, agli alpini, alla nostra maschera tipica, la Zingaraia, alla vigilanza ed ai carristi. Grazie infinite alle scuole e ai gruppi mascherati. Grazie a chi è venuto ed ha mangiato un pezzo di gnocco (o di polenta, o una frittella, o i maccheroni…), a chi ha bevuto un bicchiere di vino. Tantissima gente e molta voglia di stare insieme per un Carnevale iper partecipato e molto tranquillo. Ricordiamolo così, con le bandiere di tutto il mondo unite che marciano festanti tra la gente…chissà che non accada davvero”.