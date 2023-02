Furto con spaccata in pizzeria a Novellara

Questa mattina, i carabinieri della stazione di Novellara, allertati dall’esercente derubato, sono intervenuti nella frazione Santa Maria di Novellara in via XXVII Marzo, dove ignoti ladri, tra la serata di ieri e la mattina odierna (durante l’orario di chiusura dell’esercizio), dopo aver sfondato il vetro di una porta finestra secondaria posta al piano terra, si sono introdotti in una pizzeria asportando un tv lcd, circa 400,00 euro in contanti e generi alimentari in corso di inventario.

Complessivamente i danni sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Novellara, coordinati dalla Procura reggiana, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.