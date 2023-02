Bilancio 2022 dello Sportello Federconsumatori a Fiorano Modenese

La convenzione tra l’Amministrazione fioranese e Federconsumatori Modena mira a costituire un vero punto di riferimento nella risoluzione di controversie che riguardano i consumatori, oltre a fornire maggiore consapevolezza dei loro diritti. Lo Sportello del cittadino-consumatore gestisce le problematiche in sede extragiudiziale al fine di prevenire – e possibilmente evitare – il contenzioso giudiziario. Una scelta che ha condotto a ottimi risultati, sia in termini di affluenza che di aiuti concreti. Un servizio davvero molto apprezzato dai cittadini che da ormai oltre 15 anni il Comune offre alla collettività

Lo Sportello è gestito dall’avvocato Laura Caputo, la quale riceve su appuntamento tutti i lunedì dalle 14.30 alle 17.30 (tranne ad agosto), presso l’ufficio dell’URP in municipio. Il primo accesso di consulenza ed informazione è gratuito e si può prenotare chiamando il numero 0536/833239.

Da sempre Federconsumatori sostiene le modalità alternative al tribunale nella risoluzione delle controversie. Grazie alle conciliazioni in materia di telefonia, i fioranesi hanno ottenuto numerose facilitazioni, come storni sulle fatture, rimborsi e indennizzi, oltre alla regolarizzazione amministrativa con emissione di note di credito per diverse migliaia di euro. E risultati interessanti iniziano ad aversi anche con le multi-utility, dove spesso si conseguono rettifiche di fatture per perdite d’acqua, ricalcoli secondo tariffe del mercato vincolato (meno onerose di quelle del mercato libero), rientro nel mercato vincolato, ecc.

Nel corso del 2022 sono state ricevute circa 150 segnalazioni/richieste di contatto, e da queste sono state aperte 36 pratiche; le restanti si sono concluse con uno o due incontri, senza dare seguito a tesseramenti. Il numero di consulenze è rimasto costante, tre o quattro per ogni pomeriggio settimanale. Sono avvenute soprattutto in relazione: agli acquisti e truffe online; alle problematiche con gestori telefonici; alla copertura della garanzia per l’acquisto di prodotti non conformi o difettosi (specie auto usate); a consulenze in materia condominiale e di locazione; a consulenze di tipo legale a seguito di notifica di atti giudiziari, multe, alla verifica di bollette energetiche (in caso di conguagli e/o ricalcoli).

Altri temi su cui negli ultimi mesi si è riscontrato un aumento di richiesta sono i bonus edilizi/cessione del credito, e le problematiche in capo agli anziani senza una rete famigliare che possa aiutarli a colmare il divario digitale. Non sono mancate, poi, richieste di delucidazioni su requisiti e moduli sull’esenzione del canone Rai dalla bolletta dell’energia elettrica. Un dato che deve essere esaminato in senso positivo, in quanto la maggiore consapevolezza dei cittadini-consumatori di Fiorano Modenese consente una migliore risoluzione delle controversie.