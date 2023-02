Nido, al via le iscrizioni nei comuni dell’Unione dell’Appennino

Inizieranno il primo marzo e si protrarranno fino al 31 dello stesso mese le iscrizioni per la frequenza ai nidi presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, per l’anno educativo 2023/2024.

Per facilitare la scelta delle famiglie, le singole scuole hanno pensato ad una giornata “aperta”.

“Quest’anno l’offerta dei posti nido del nostro distretto è stata ulteriormente implementata grazie all’apertura di diverse nuove sedi attraverso il grande sforzo delle amministrazioni comunali interessate. Oltre a questo importante risultato non posso non sottolineare come la convergenza di politiche di sostegno alle famiglie quali tariffe contenute da parte dei comuni, abbattimento delle rette determinata dall’applicazione del bonus regionale ed al rimborso Inps, determinano che di fatto pochissimi utenti pagano il servizio, per esempio al “Nido Bienvenido” di Vergato che è direttamente gestito dalla mia amministrazione, su 36 utenti ben 30 sono di fatto esentati. I servizi sono un elemento essenziale della vivibilità dell’Appennino” ha dichiarato Giuseppe Argentieri, presidente dell’Istituzione dei Servizi Sociali, Educativi e Culturali sindaco di Vergato.

Ogni famiglia residente nell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, può far riferimento al Coordinamento Pedagogico Distrettuale per colloqui individuali o informazioni di natura pedagogica, prendendo contatto attraverso l’indirizzo mail cristina.risaliti@unioneappennino.bo.it. O chiamare per appuntamento al 051-931228.

Ecco le date dell’Open Day degli asili: