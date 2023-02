Il 28 febbraio a Reggiolo manutenzione programmata alla rete idrica

Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Reggiolo. Il prossimo martedì 28 febbraio verranno eseguiti lavori di manutenzione della rete nell’area del serbatoio pensile. In particolare, verrà sostituita una saracinesca sulla tubazione adduttrice che alimenta il serbatoio stesso, e realizzati altri lavori complementari.

Durante l’effettuazione dei lavori martedì 28 febbraio dalle 8:30 alle 18:00 l’erogazione dell’acqua a tutto l’abitato di Reggiolo avverrà, fino ad esaurimento, tramite la scorta presente nel serbatoio pensile e tramite l’interconnessione con l’acquedotto di Roncocesi, ma si potranno avere momentanei cali di pressione ed interruzioni sulla rete per tutta la durata delle operazioni.

Gli impianti dovranno comunque essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. Al termine dei lavori verranno effettuati opportuni lavaggi delle condotte: pertanto facendo scorrere un poco l’acqua si potrà eliminare la torbidità eventualmente presente nelle tubazioni.

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.