Cantiere di piazza San Prospero: nuove modalità di esposizione dei rifiuti

A seguito della partenza del cantiere di Piazza San Prospero, da domani – domani 22 febbraio – l’accesso alla piazza sarà consentito solo a piedi. I lavori comporteranno una parziale riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti.

La raccolta stradale di carta, plastica e vetro rimarrà invariata e i contenitori, salvo cambi dovuti ad esigenze del cantiere, rimarranno posizionati in via Vittorio Veneto.

Le raccolte porta a porta di rifiuto residuo e di rifiuto organico rimarranno invariate per quanto concerne i giorni di raccolta, ma subiranno alcune variazioni per quanto concerne i punti di esposizione del rifiuto, per consentire l’esecuzione del servizio:

gli utenti di Piazza San Prospero potranno esporre i contenitori in uno dei seguenti punti:

Via Del vescovado, inizio Cantiere,

Via Fornaciari angolo Toschi in prossimità del Pilomat

Via Franzoni inizio cantiere

– le utenze di Vicolo Broletto che hanno accesso anche da via Toschi, dovranno esporre esclusivamente in via Toschi

– le utenze che invece hanno un solo accesso ed esponevano di fronte al proprio numero civico dovranno esporre i rifiuti in Via del Vescovado o in Piazza Prampolini all’inizio della galleria di Vicolo Broletto.

– per le utenze di vicolo Casalecchi e Vicolo Scaletta le raccolte rimangono invariate e potranno esporre di fronte al proprio numero civico.

– le utenze con servizi dedicati, come ad esempio raccolta del cartone, del cassettame, del vetro dovranno esporre i rifiuti nei punti di esposizione del porta a porta.

Per ulteriori informazioni è attivo il Numero Verde 800 212607. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.