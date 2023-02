Roller Hockey: Scandiano ritorna secondo, vincendo con carattere il derbyssimo

Grande vittoria di carattere per lo Scandiano nella pista del Correggio per 9-4. Una vittoria di tutto il gruppo che è riuscito sin dalle prime battute ad essere molto più incisivo dell’avversario: tre le reti di Alessandro Uva, due per Busani, Deinite ed Ehimi. I rossoblu ritornano al secondo posto dietro al Breganze, con una gara in meno, ed attende il prossimo sabato al PalaRegnani il terzo Modena.

Cupisti sceglie per il derby, Dimone tra i pali, i difensori Busani e Rocha e gli attaccanti Ehimi e la sorpresa del giovane Uva. Prima azione dello Scandiano e primo gol di Peter Ehimi, un tiro accompagnato dalla distanza che sorprende Salines, probabilmente oscurato da un compagno. La risposta di Correggio arriva in una manovra ragionata e l’ingresso in area di uno degli attaccanti, ma i rossoblu gestiscono ottimamente il match, creando una maglia quasi inviolabile in difesa. Azioni di Cunegatti e Tudela impensieriscono Dimone, ma Scandiano raddoppia su tiro diretto con Nicolò Busani, sul fallo da blu di Tudela. Al 15esimo minuto triplicano i rossoblu grazie ad un assist smarcante di Ehimi a favore di Nicolò Busani, che davanti a Salines non fallisce il 3-0. Proprio da un’alta intensità difensiva, arriva anche la quarta marcatura del primo tempo: Alessandro Uva sradica pallina in pressing e trova liberissimo Peter Ehimi che devia agilmente in rete. Fallo da blu del giovane Caroli su spinta in balaustra a Barbieri: tiro diretto di Ehimi parato da Salines. Nel conseguente powerplay, Correggio opera meglio in difesa. Alessandro Uva firma la quinta rete, rubando la pallina a Cunegatti e insaccando a lato di Salines. La risposta dei padroni di casa arriva per tutto il secondo tempo, a partire da capitan Tudela che si procura un tiro diretto e lo segna e nel giro di pochi secondi firma la seconda in azione personale. Fendente potente di Davide Deinite che riporta i suoi a +4 dopo 5 minuti. Pochi secondi (31) più tardi ritorna a +5 in azione veloce di Busani col tocco davanti al portiere avversario di Alessandro Uva (2-7). Tripletta dello stesso azzurrino a 15 dalla fine, col tiro dalla media distanza realizzando l’8-2. Nona marcatura di Davide Deinite al 15esimo minuto, che si trova davanti a Salines, uscendo dalla duplice marcatura in attacco. Riduce a quattro i gol differenza, il Correggio, ancora con capitan Tudela, prima in azione e poi su rigore, mentre Scandiano fallisce un rigore negli ultimi minuti della gara, terminando così il match sul 4-9, per la gioia anche dei tifosi scandianesi presenti in gran numero al PalaPietri.

Correggio: Salines, Tudela (C), Righi, Cunegatti, Casari – Caroli, Scarpa, Maniero, Pedroni M, Pedroni F – All. Jara

Scandiano: Dimone, Busani, Rocha, Ehimi, Uva – Barbieri, Deinite, Stefani, Vivi, Vecchi (C) – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 1’15” Ehimi (S), 12’55” Busani (tir.dir) (S), 15’09” Busani (S), 17’02” Ehimi (S) – 2t: 4’30” Tudela (tir.dir) (C), 4’45” Tudela (C), 5’32” Deinite (S), 6’01” Uva (S)

Espulsioni: 1t: 12’55” Tudela (2′) (C) – 2t: 4’30” Ehimi (2′) (S), 24’30” Deinite (2′) (S) e Tudela (2′) (C)

SERIE B SECONDA VITTORIA BATTENDO LA CAPOLISTA CORREGGIO

Seconda vittoria in campionato per i rossoblu di mister Adriano Vaccari. Continua la progressione della seconda squadra che compie l’impresa di fermare la capolista Correggio, alla prima sconfitta del Campionato. I rossoblu terminano il primo tempo sul 2-2 con le reti del modenese Giovannelli e con Vivi. Nella ripresa ancora Giovannelli e Vaccari firmano il 4-2 ed il break decisivo è al minuto otto quando ancora Giovannelli, tripletta e Bonettini, fanno volare Scandiano sul 6-2. Sei i punti in classifica con i dodici dei correggesi.

SERIE B – SCANDIANO – CORREGGIO A = 6-4

Scandiano: Giovanneli Ant, Vaccari D (C), Vivi, Spada, Giovannelli And – Bonettini, Capoluongo, Vaccari M – All. Vaccari A

Correggio: Pedroni F, Mangano, Scarpa, Pedroni M, Pozzi (C) – Ferrari, Holban, Gabbi, Gasparini, Orfei – All. Bastias

Marcatori: 1t: 1’37” Giovannelli And (S), 5’40” Pedroni (C), 18’10” Ferrari (C), 23’29” Vivi (S) – 2t: 1’47” Giovannelli (S), 3’48” Vaccari (S), 8’04” Giovannelli (S), 8’52” Bonettini (S), 15’07” Ferrari (C), 22’43” Pedroni (rig) (C)

SETTORE GIOVANILE, DUE VITTORIE ED UN PAREGGIO

Weekend molto positivo per i rossoblu che continuano il loro percorso di crescita in tutte le categorie. La partita più attesa era il derbyssimo Under 17, in quanto i ragazzi di Nicolò Busani sono tutti Under 15 e nonostante questo è riuscito a pareggiare al PalaPietri per 4-4. Grazie agli ultimi due gol di Montecroci e Montanari negli ultimi 3 minuti di gioco. Ora è a soli due punti dal loro primo posto anche se ha una gara in più. Continuano le corse in testa di Under 15 e Under 13. Nel derbyssimo dell’Under 15, affermazione per 8-4 per gli stessi ragazzi dell’U17 grazie ai quattro gol di Busani ma anche le reti di Montanari, Montecroci e Ranati. Una doppia fatica ben ripagata con i 4 punti di vantaggio sul secondo Modena. Sono cinque i punti di vantaggio per l’Under 13 di Ferretti-Vaccari dopo la vittoria 11-0 contro Suzzara: cinque le reti di Vivi per un totale di 25 reti in campionato, il terzo miglior marcatore d’Italia per media gol per partita (4,10)-

UNDER 17 – CORREGGIO – SCANDIANO = 4-4

Correggio: Severi, Simonelli (C), Ferretti, Munari, Allegretti, Angelotti, Ferraro, Holban, Folloni, Tolomelli – All. Tudela

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Depietri, Montanari, Montecroci, Gilioli – All. Busani N

Marcatori: 1t: 6’18” Simonelli (tir.dir) (C), 8’09” Ferraro (C), 8’23” Ferretti (C), 20’54” Busani (rig) (S) – 2t: 2’02” Montecroci (S), 6’44” Simonelli (rig) (C), 17’20” Montecroci (S), 18’29” Montanari (tir.dir) (S)

Espulsioni: 1t: 4’54” Angelotti (2′) (C), 6’18” Montanari (2′) (S), 19’05” Ranati (2′) (S) – 2t: 11’40” Angelotti (2′) (C)

UNDER 15 – SCANDIANO – CORREGGIO = 8-4

Scandiano: Francia, Busani R (C), Montanari, Montecroci, Depietri – Ranati, Gilioli – All. Busani N

Correggio: Subazzoli, Ferretti, Folloni (C), Holban, Munari – Bouslama, Mazzeranghi, Bombardi – All. Tudela

Marcatori: 1t: 0’26” Busani (tir.dir) (S), 9’47” Montanari (S), 10’48” Montanari (S), 11’26” Montecroci (S), 13’32” Busani (S), 17’31” Munari (C), 19’24” Munari (C) – 2t: 5’46” Ranati (S), 13’25” Folloni (C), 15’05” Busani (S), 15’47” Munari (C), 17’49” Busani (S)

UNDER 13 – SCANDIANO – SUZZARA = 13-0

Scandiano: Albicini, Dardanelli, Vivi S (C), Valentini D, Onfiani – Valentini N, Valentini E, Ruggi, D’Erchia – All. Vaccari

Suzzara: Palomba, Prampolini, De Francesco, Valente, Iacono – All. Barbieri

Marcatori Scandiano: 5 gol Vivi, 3 gol Dardanelli, 1 gol Ruggi, Valentini N e Onfiani