Nuovi servizi di trasporto pubblico per le frazioni di Castelfranco Emilia

Sono in arrivo nuovi servizi di trasporto pubblico locale a Castelfranco Emilia, per potenziare i collegamenti con le frazioni: dal prossimo 27 febbraio, infatti, sarà attiva una coppia di corse della linea 750, per migliorare i collegamenti con le frazioni di Manzolino, Riolo e Rastellino in orario di punta, utile anche ai ragazzi in uscita alle 13 dallo Spallanzani di Castelfranco, che potranno anticipare il rientro a casa rispetto all’attuale corsa delle 14.15.

In particolare saranno attivate due corse con partenza dalla stazione ferroviaria di Castelfranco: una alle 13.15 verso Manzolino, Riolo e Rastellino e una alle 13.40 da Rastellino e Riolo (non transita da Manzolino) verso Castelfranco.

“Il potenziamento è stato possibile senza l’impiego di risorse logistiche aggiuntive, difficilmente reperibili in orario di punta” spiega l’Amministratore unico di Amo, Stefano Reggianini “grazie alla rimodulazione ed ottimizzazione dei collegamenti esistenti”.

“L’insediamento della sede dislocata a Manzolino dell’Istituto Spallanzani, è stata un’occasione per potenziare i servizi di trasporto locale, migliorando la connessione con la frazione” commenta il Sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano. “Siamo soddisfatti della risposta che l’Agenzia per la Mobilità di Modena ha dato al territorio: infatti, non è semplice rispondere alle esigenze di collegamento del nostro territorio, che si presenta molto esteso e con un alto numero di frazioni popolose. Nonostante questo, l’obiettivo comune e condiviso con l’Agenzia per la Mobilità di Modena è sviluppare una rete di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile alternativa all’auto privata, in particolare per gli spostamenti casa-scuola. Diversi sono i progetti su cui stiamo investendo in tal senso, anche grazie all’aiuto di tanti volontari, come i progetti di Piedibus e Kiss and Drive, o lo sviluppo della rete ciclabile, grazie alla collaborazione di associazioni che sull’argomento sono molto attive, come CittadinanzAttiva”.