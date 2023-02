La striscia positiva della Bmr Basket 2000 prosegue anche nel derby reggiano con Castelnovo Monti

Il Castelnovo Monti si piega nella ripresa all’allungo deciso degli uomini di Diacci. Nel primo quarto è Sakalas, al rientro, a firmare i primi 6 punti dei suoi ma Sieiro (in doppia cifra dopo 10’) tiene avanti i padroni di casa; la Bmr reagisce dopo il primo intervallo e concede 10 soli punti agli avversari nel secondo quarto, per poi allungare con decisione nella ripresa e chiudere in controllo con 4 atleti in doppia cifra.

LG COMPETITION CASTELNOVO MONTI-BMR BASKET 2000 64-86

LG COMPETITION CASTELNOVO MONTI: Biraghi 6, Sgura, Sieiro Perez 11, Marazzi, Magnani 10, Pocius 16, Saccone, Bravi 4, Morini, Parma Benfenati 17. All. Fels.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Costoli 2, Aguzzoli 14, Paparella 3, Dias 8, Longoni 17, Merlo 10, Terreni, Longagnani 7, Sakalas 9, Ferko, Codeluppi 2, Magni 14. All. Dacci.

Arbitri: Ferrara e De Palo di Ferrara.

Note: parziali 26-22, 36-41, 50-66.