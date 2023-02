Il Consiglio comunale di Fiorano convocato per giovedì 23 febbraio

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il prossimo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per giovedì 23 febbraio 2023, ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale 83).

La seduta si aprirà con due interrogazioni del consigliere Graziano Bastai: la prima in merito alla nuova modalità di raccolta rifiuti e la seconda sui cantieri che stanno interessando il centro cittadino. A seguire dovranno essere approvate la variazione di bilancio 2023-2025 e la convenzione per l’esercizio in forma associata – con altri Comuni limitrofi – delle funzioni relative al vincolo idrogeologico. Dopodiché la consigliera Margherita Bastai porrà l’attenzione prima sul tema della sala consiliare, indicando come luogo di futura realizzazione il magazzino comunale, e poi sul tema dell’indipendenza energetica. Un altro punto all’Ordine del Giorno proporrà il sostegno alla tradizione dell’aceto balsamico quale patrimonio immateriale sotto la protezione Unesco. In ultimo il consigliere Roggiani presenterà interpellanza sulla questione Tari 2017, ultimamente al centro di alcune problematiche di riscossione.

Come sempre, possibilità di assistere in diretta al Consiglio anche in modalità streaming attraverso le pagine Facebook e YouTube del Comune.