Gdf Bologna: visita del Comandante regionale Emilia Romagna

Nella mattinata di oggi il Generale di Divisione Ivano Maccani, Comandante Regionale dell’Emilia Romagna, si è recato in visita ispettiva presso la caserma “S. Brig. A.Vaiani M.A.V.M.” sede del Comando Provinciale di Bologna.

Accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale – Gen. B. Carlo Levanti – l’Alto Ufficiale ha incontrato una rappresentanza di militari in servizio presso i Reparti del Comando Provinciale, alla quale ha rivolto un indirizzo di saluto ed il personale ringraziamento per la quotidiana azione svolta sul territorio a tutela della legalità economico-finanziaria.

Successivamente, il Generale Maccani ha assistito ad un briefing istituzionale tenuto dal Comandante Provinciale e da tutti i Comandanti dei Reparti dipendenti, nel corso del quale sono state approfondite tutte le principali tematiche ed iniziative in corso.

Al termine della visita, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per l’attività e l’impegno profusi nelle molteplici aree di competenza del Corpo e per l’efficacia dei controlli effettuati a prevenzione e contrasto degli illeciti economico-finanziari.