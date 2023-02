Bologna: 29enne arrestato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare del G.I.P.

I Carabinieri della Stazione Bologna Corticella hanno arrestato un 29enne senegalese per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’arresto è stato eseguito giovedì scorso, 16 febbraio, quando il 29enne è stato sorpreso dai Carabinieri davanti all’abitazione da cui doveva stare lontano almeno 500 metri, per effetto della misura cautelare che aveva ricevuto di recente in conseguenza alla querela della madre, una 51enne residente nel quartiere Navile, che si era rivolta ai Carabinieri perché il figlio aveva iniziato a essere violento.

Ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri hanno rilevato che il giovane senegalese aveva iniziato a violare il provvedimento del Giudice da qualche giorno, con la compiacenza del fratello che, vedendolo più tranquillo, gli aveva concesso di rientrare in casa, nonostante il disaccordo della madre. Il 29enne senegalese è stato accompagnato in caserma e più tardi, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato rimesso in libertà ai sensi dell’Art. 121 c.p.p..