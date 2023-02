Martedì Grasso il centro storico di Reggio Emilia in festa

Martedì 21 febbraio, martedì grasso, il centro storico di Reggio si anima per festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale insieme ai più piccoli e celebrare l’allegria delle maschere, degli scherzi e dei mille colori dei coriandoli.

“Torna nel cuore di Reggio quel sapore d’infanzia, fatto di profumo di intrigoni, zucchero e stelle filanti – dice l’assessore al centro storico Mariafrancesca Sidoli – Un pomeriggio di divertimento dedicato ai più piccoli, un’occasione per vivere con gioia la festa del carnevale nelle piazze del centro storico”.

Martedì 21 febbraio l’appuntamento è in piazza Prampolini a partire dalle 16 circa e a seguire, in una festa itinerante, in piazza Martiri del 7 luglio con una esibizione degli artisti della compagnia Corona Events. Nello spettacolo “Magiche creature” musica e danza si fonderanno per dare vita a un momento indimenticabile di stupore e bellezza: si susseguiranno il valzer sui trampoli, le farfalle di seta e la “steam dance”, che vede danzatrici su trampoli giocare con grandi maniche a vento, utilizzando lo stile “steampunk”. I costumi, completamente originali, faranno piovere coriandoli sul pubblico. Grazie alle particolari invenzioni Corona-Events si distingue per unicità nel suo genere: i costumi e le macchine sceniche ideate da Roberto Corona e Benedetta Brunotti sono, infatti, autoprodotte dalla Compagnia. Le molteplicità dei linguaggi artistici contribuisce ad avvicinare il pubblico a forme espressive innovative, oltrepassando barriere culturali, linguistiche e generazionali.