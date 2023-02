Chiusure notturne programmate sulla A1 Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di sostituzione dei portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 21 FEBBRAIO e DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Località La Quercia (km 220+400) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze.

Di conseguenza, le stazioni di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

L’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A1 Direttissima.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e Località Aglio, verso Firenze.

Di conseguenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Rioveggio.

Inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre le stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest” situata all’interno del suddetto tratto.

Il collegamento tra Bologna e Firenze resta in ogni caso garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita a Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, mentre i mezzi pesanti potranno uscire alla stazione di Badia, sulla A1 Direttissima, seguire le indicazioni per Castiglion dei Pepoli e proseguire sulla SP325 in direzione di Bologna.