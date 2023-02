In corso a Vignola le opere per la realizzazione della nuova area scarico dei camper

Sono in corso i lavori di realizzazione della nuova area di scarico dei camper di Vignola, nei pressi dell’ingresso dell’attuale Mercato ortofrutticolo. La nuova struttura sorge su un’area di proprietà pubblica che per la sua ubicazione è facilmente raggiungibile sia da chi proviene dalla Pedemontana che per chi arriva dalla tangenziale o dalla fascia pedecollinare. I lavori sono stati affidati alla ditta Fratelli Orlandi di Castelvetro. Della fornitura delle strumentazioni si occupa invece la ditta Sela Cars. Il costo complessivo del progetto è di 40mila euro, tutto finanziato con risorse comunali.

“L’attale area di scarico che si trova lungo la tangenziale fa parte di un lotto di terreno che è stato acquistato da un privato – spiega la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Siccome non solo i camperisti residenti a Vignola, ma anche quelli dei paesi vicini utilizzano quell’area con continuità, soprattutto a partire dalla primavera/estate, era necessario realizzare una nuova infrastruttura. Le associazioni dei camperisti, infatti, ci avevano chiesto di non far mancare questo servizio – continua Emilia Muratori – Le aree di scarico, infatti, sul territorio dell’Unione Terre di castelli sono un paio e quella di Vignola, anche per la sua ubicazione, è diventata ben presto un punto di riferimento per molti appassionati. Ringrazio il proprietario del lotto su cui sorge l’attuale area di scarico che ci ha consentito di mantenere in funzione il servizio, anche se non è più su un terreno pubblico. Presto sarà in funzione questa nuova area, pensata per le esigenze di chi, per turismo o sport, si muove con un camper”.

La fine del cantiere, condizioni climatiche permettendo, è prevista per la fine di marzo.