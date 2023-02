Al via Unimore Orienta 2023, il 21 e 22 febbraio

Ultimi giorni per iscriversi all’edizione 2023 di Unimore Orienta, l’open day dedicato alla presentazione dei corsi di studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia dell’anno accademico 2023-2024. La principale iniziativa di orientamento di Ateneo si terrà il 21 e 22 febbraio: in presenza, con lo stesso programma per entrambe le giornate e da remoto solo martedì 21 febbraio.

La prenotazione per entrambe le modalità di partecipazione è obbligatoria ed è aperta fino al 21 febbraio su www.unimore.it/unimoreorienta/

Gli appuntamenti in presenza di Unimore Orienta 2023 si terranno su quattro sedi: a Modena presso il Centro Servizi del Policlinico, la Sala eventi del Tecnopolo e il Complesso San Geminiano mentre a Reggio Emilia, presso Palazzo Dossetti.

Docenti, coordinatori didattici, operatori del servizio orientamento allo studio e studenti/esse universitari/e saranno disponibili a fornire tutte le informazioni utili su finalità formative e sbocchi occupazionali dei corsi di studio, nonché sulle modalità di immatricolazione, i servizi di supporto alla didattica e alla accoglienza disabili, l’offerta di servizi a studenti e studentesse e le opportunità di studio all’estero predisposti dall’Ateneo.

Unimore presta da sempre una grande attenzione alla qualità della didattica e al percorso formativo di studenti e studentesse, come dimostra un dato significativo dell’ultimo Rapporto Almalaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale di laureati e laureate: sette studenti su dieci portano a termine il proprio ciclo di studi in corso.

Lo stesso Rapporto mette Unimore ormai da anni ai vertici nazionali tra le università statali per l’occupabilità di laureati e laureate, dato confermato nel 2022 anche dalla classifica Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) sulle università italiane.

Ai livelli elevati di occupazione si accompagna un altro dato molto interessante che emerge sempre dall’indagine Almalaurea; tra gli occupati a un anno dal conseguimento del titolo Unimore, la retribuzione è maggiore della media regionale e di quella nazionale.

Anche il livello di soddisfazione di studenti e studentesse dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia è da primato: il 90,2% di laureati e laureate Unimore è soddisfatto dell’esperienza universitaria e l’87% dei nostri studenti e studentesse è soddisfatto dei rapporti con i/le docenti.

Un altro punto di forza di Unimore è certamente rappresentato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, costituito da 7 biblioteche, che viene valutato positivamente dal 97% dei nostri studenti e studentesse.

L’Università di Modena e Reggio Emilia offre inoltre una serie di agevolazioni per specifiche categorie di studenti e studentesse. Ad esempio supporta i/le propri/e giovani che praticano attività sportiva ad alti livelli grazie al programma Unimore Sport Excellence, che permette di accedere alla cosiddetta “dual career”, per facilitare il completamento della carriera universitaria contemporaneamente alla carriera agonistica.

Unimore mette a disposizione anche diversi esoneri dalla contribuzione universitaria per studenti/esse con disabilità o certificazione L.104. Per gli studenti e studentesse particolarmente meritevoli è previsto infine l’esonero “Top Student” (esonero totale o parziale dalla contribuzione universitaria). Non sono richiesti in questo caso requisiti di condizione economica (ISEE).

Per aiutare i futuri studenti e studentesse universitari/e a fare una scelta consapevole è sempre attiva una sezione del sito di Ateneo interamente dedicata al Futuro Studente www.unimore.it/futurostudente.html