Slc Cgil Sassuolo: “alta partecipazione allo sciopero odierno alla Golinelli di Formigine”

“Altissima partecipazione, oltre il 95%, allo sciopero di oggi dei dipendenti della Golinelli Srl di Formigine (foto) per chiedere il ritiro immediato dei 4 licenziamenti individuali decisi dall’azienda e l’apertura di un tavolo, anche con la partecipazione delle associazioni industriali, per discutere di un piano di rilancio industriale”. E’ quanto dichiara in una nota la Slc Cgil Sassuolo.

“La Slc Cgil e la Rsu – continua il sindacato – chiedono infatti di discutere dell’utilizzo di un nuovo ammortizzatore sociale per consentire di investimenti come annunciato dall’azienda nell’ultimo incontro del 15.12.22. La stessa azienda aveva infatti annunciato l’intenzione di acquistare il terreno adiacente per la costruzione del capannone in sostituzione di quello attuale e l’acquisto di nuovo macchinario per soddisfare le richieste dei mercati e degli importanti clienti sul territorio e non solo.

Slc Cgil e lavoratori auspicano di essere contattati dall’azienda già nella giornata odierna, in caso contrario metteranno in campo nuove azioni di lotta”, conclude la nota stampa.