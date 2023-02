Ospedale di Pavullo, da stasera ingresso da via Carlo Caselgrandi per il nuovo Pronto Soccorso

Da questa sera, mercoledì 15 febbraio, vi sarà un nuovo indirizzo di accesso al Pronto soccorso di Pavullo, che sarà raggiungibile dai cittadini in via Carlo Caselgrandi. Il personale progressivamente completerà gli spostamenti e allestimenti degli spazi a disposizione dei pazienti e gli ambulatori dedicati alle visite, e dunque dalla giornata di domani sarà definitivo il nuovo percorso d’accesso.

La struttura del PS sarà dotata anche dell’area OBI (Osservazione Breve intensiva), che entrerà in funzione il prossimo marzo, e di una sala radiologica dedicata, anch’essa in via di attivazione. Le sistemazioni esterne hanno infine consentito di realizzare un ampio piazzale di arrivo per le ambulanze, eliminando il rischio di interferenze tra mezzi in ingresso e in uscita.