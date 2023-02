La fioranese Oriele Casolari compie 103 anni!

Nella giornata di oggi, 15 febbraio, compie ben 103 anni la fioranese Oriele Casolari. Il Sindaco Francesco Tosi si è recato presso il suo domicilio per rallegrarsi con lei e i familiari di un traguardo così importante, raggiunto con tanta forza e simpatia.

Oriele Casolari abita nel Comune di Fiorano Modenese dal 1941, anno in cui sposò Lorenzo Stefani, che abitava a Nirano. La signora Oriele ha gestito uno storico negozio di generi alimentari per circa vent’anni, da quando la merce si vendeva sfusa e i conti si facevano con la matita. Oriele continua a essere una donna lucidissima e giocare ancora alle carte nel salone della Parrocchia o in casa di amiche nelle vicinanze, vincendo spessissimo. La sua longevità le ha fatto vivere molti dei momenti drammatici dello scorso secolo, primo fra tutti la Guerra Mondiale. Nonostante la forzata permanenza nelle mura domestiche lungo i momenti pandemici più duri, la signora è stata circondata costantemente dall’affetto delle sue 4 figlie, dei 7 nipoti e dei 10 pronipoti, non perdendo mai il suo celebre ottimismo nel sorridere sempre alla vita, nel soggiornare nei mesi estivi sia al mare che in montagna, e nello sperimentare cose nuove…

“Sono molto felice – afferma il Sindaco – di aver ritrovato la signora Casolari anche quest’anno, sempre in forma e pronta a sorridere. Il suo spirito positivo è contagioso, e venirla a trovare è ogni volta un vero piacere. I centenari di Fiorano continuano a sorprenderci, il ché rende gioiosa l’intera comunità, ben conscia dell’importanza che gli anziani rivestono nella società fin dai tempi antichi”.